Радиус окружности, описанной около правильного четырехугольника равен 6√2 см. Вычислите отношение периметра этого четырехуголника к длинне вписаннй в него окружности.

Геометрия

Радиус окружности, описанной около правильного четырехугольника равен 6√2 см. Вычислите отношение периметра этого четырехуголника к длинне вписаннй в него окружности.

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