Радиус окружности, описанной около правильного четырехугольника равен 6√2 см. Вычислите отношение периметра этого четырехуголника к длинне вписаннй в него окружности.
Геометрия
Радиус окружности, описанной около правильного четырехугольника равен 6√2 см. Вычислите отношение периметра этого четырехуголника к длинне вписаннй в него окружности.
Ответ(ы):
Гость:
Правильный четырёхугольник - это квадрат. Значит его сторона равна 24. (Диагональ квадрата равна а*sqrt(2) / 2) Периметр равен 96 Радиус вписанной окружности равен 12. Её длинна = 24пи. 96/24пи= 4пи
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