Функции всех плавников у окуня

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Парным плавником у речного окуня является… А. Хвостовой Б. Грудной В. Спинной 2.Главную роль при движении вперёд играет плавник А. Хвостовой Б. Грудной В. Брюшной Г. Спинной 3.Одной из функций плавательного пузыря является… А. Быстрое переваривание пищи Б. Усиление звука (рыбы лучше слышат) В. Является выделительным органом Г. Нет верного ответа 4.Под действием чего пища в желудке окуня начинает перевариваться? А. Желудочного сока Б. Слюны В. Желчи Г. Все ответы верны 5.Жаберные тычинки служат для… А. Помогают поглощать кислород Б. Помогают усваивать переваренную пищу В. Препятствуют выскальзыванию пищи через жаберные щели 6.Сердце рыб… А. Однокамерное Б. Двухкамерное В. Трёхкамерное Г. Верного ответа нет 7.Сосуды, приносящие кровь к сердцу называются… А. Венами Б. Артериями В. Аортами Г. Верного ответа нет 8.Выделительная система у рыб представлена… А. Только мочевым пузырём Б. Только почками В. Почками и мочевым пузырём Г. Верного ответа нет 9.Сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения называется… А. Развитием Б. Нерестом В. Условным рефлексом Г. Верного ответа нет 10.Отряд акулы относится к классу… А. Костных рыб Б. Круглоротые В. Кистепёрые Г. Верного ответа нет 11.Скаты питаются преимущественно… А. Донными моллюсками Б. Мелкими рачками В. Рыбами других видов Г. Верного ответа нет