Перевести и поставить в нужную форму, создать также в отрицательной и вопросительной форме. 1. Иногда он пьет кофе по утрам 2. Я часто слушаю музыку 3. Она редко ходит в кинотеатры Прошедшее: 1. Мой папа построил этот дом,...
Английский язык
Перевести и поставить в нужную форму, создать также в отрицательной и вопросительной форме. 1. Иногда он пьет кофе по утрам 2. Я часто слушаю музыку 3. Она редко ходит в кинотеатры Прошедшее: 1. Мой папа построил этот дом, когда мне было пять лет 2. На прошлой неделе он сломал велосипед 3. Вчера она купила новое платье 4. Несколько дней назад я закончила читать книгу
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