Запиши высказывание. у двух имен существительных одинаковые окончания. можно ли утверждать что они относятся к одному роду? краткость - сестра таланта
Русский язык
Запиши высказывание. у двух имен существительных одинаковые окончания. можно ли утверждать что они относятся к одному роду? краткость - сестра таланта
Ответ(ы):
Гость:
Не всегда. Также по окончаниям существительные распределяют на склонения, их 3
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