Запиши высказывание. у двух имен существительных одинаковые окончания. можно ли утверждать что они относятся к одному роду? краткость - сестра таланта

Русский язык
Запиши высказывание. у двух имен существительных одинаковые окончания. можно ли утверждать что они относятся к одному роду? краткость - сестра таланта
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не всегда. Также по окончаниям существительные распределяют на склонения, их 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Составьте предложение(если не трудно переведите ,пожалуйста ) 1)Қыс жылдың ... . | 1) ??нады. 2)Мен қыс мезгілін өте жақсы... . | 2) туған күні...
Ответить
Русский язык
Как сделать проект по русскому языку 2 класс "Хорошо уметь писать, свои мысли выражать"
Ответить
Алгебра
Упростите выражение (m-2)*(m+3)+(m+5)*(4-m) и найдите его значение при m=0.13.В ответ запишите ??олученное число
Ответить
Математика
Я не понял что тут надо делать в 2 номере
Ответить
Литература
Мини сочинение на тему "Чему учит повесть алые паруса"?
Ответить