Запиши высказывание. у двух имен существительных одинаковые окончания. можно ли утверждать что они относятся к одному роду? краткость - сестра таланта

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Запиши высказывание. у двух имен существительных одинаковые окончания. можно ли утверждать что они относятся к одному роду? краткость - сестра таланта

Автор: Гость