На конкурсе вокалистов в первый день выступили 27 участников а во второй еще 28 участников сколько всего вокалистов выступило за эти два дня?

Математика

На конкурсе вокалистов в первый день выступили 27 участников а во второй еще 28 участников сколько всего вокалистов выступило за эти два дня?

Автор: Гость