На конкурсе вокалистов в первый день выступили 27 участников а во второй еще 28 участников сколько всего вокалистов выступило за эти два дня?
Математика
На конкурсе вокалистов в первый день выступили 27 участников а во второй еще 28 участников сколько всего вокалистов выступило за эти два дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+28=55 участников выступили за два дня
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