На координатной плоскости постройте точки: А(-2; 4), В(-1; -3), С(-1; 5), D(1; -3); E(-5; 2); K(0; -1)

Математика
На координатной плоскости постройте точки: А(-2; 4), В(-1; -3), С(-1; 5), D(1; -3); E(-5; 2); K(0; -1)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответ. Здесь всё есть. Знаю качество плохое, но всмотреться можно...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста 1169 номер, я воообще не понял этот номер
Ответить
Литература
Составить план рассказа Бунина "Кукушка"
Ответить
Русский язык
Сделайте синтаксический разбор .учительница сказала что можно выбрать любой стол в столовой.,Сегодня дежурит другой класс
Ответить
Математика
Помогите решить пример -(-4.9-5.8с)-(3.1с- 5.6)
Ответить
Математика
Составь выражение и найди его значение : во сколько раз ( дробь) 5/8 от 96 больше,чем 5/13 от 78
Ответить