На координатной плоскости постройте точки: А(-2; 4), В(-1; -3), С(-1; 5), D(1; -3); E(-5; 2); K(0; -1)
Математика
На координатной плоскости постройте точки: А(-2; 4), В(-1; -3), С(-1; 5), D(1; -3); E(-5; 2); K(0; -1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответ. Здесь всё есть. Знаю качество плохое, но всмотреться можно...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Сделайте синтаксический разбор .учительница сказала что можно выбрать любой стол в столовой.,Сегодня дежурит другой класс