Составь выражение и найди его значение : во сколько раз ( дробь) 5/8 от 96 больше,чем 5/13 от 78
Математика
Составь выражение и найди его значение : во сколько раз ( дробь) 5/8 от 96 больше,чем 5/13 от 78
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/8 от 30 5/13 от 60
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