Составь выражение и найди его значение : во сколько раз ( дробь) 5/8 от 96 больше,чем 5/13 от 78

Математика

Составь выражение и найди его значение : во сколько раз ( дробь) 5/8 от 96 больше,чем 5/13 от 78

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