4октября-День защиты животных. Отчего(кого) надо защищать животных? Почему для чел??вечества важно защищать животных?
Окружающий мир
4октября-День защиты животных. Отчего(кого) надо защищать животных? Почему для чел??вечества важно защищать животных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животных надо защищать от людей,потому что мы их уничтожаем ради своей выгоды, ради денег, может некоторые даже ради удовольствия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Состав из слов предложения .запиши их.в последнем предложений обозначь звуки цветными точками.вот,зима,и.покрыл,снег,белый,землю.дети,санки,горку,в...
Математика
Из данных выражений подчеркни только те,для вычисления значения которых можно пр??менить правило деления суммы на число. (43+17):6 (35+45):5 (12+18...
Русский язык