4октября-День защиты животных. Отчего(кого) надо защищать животных? Почему для чел??вечества важно защищать животных?

Окружающий мир
4октября-День защиты животных. Отчего(кого) надо защищать животных? Почему для чел??вечества важно защищать животных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животных надо защищать от людей,потому что мы их уничтожаем ради своей выгоды, ради денег, может некоторые даже ради удовольствия.
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