Из данных выражений подчеркни только те,для вычисления значения которых можно пр??менить правило деления суммы на число. (43+17):6 (35+45):5 (12+18):3 (14+18):4

Математика
Из данных выражений подчеркни только те,для вычисления значения которых можно пр??менить правило деления суммы на число. (43+17):6 (35+45):5 (12+18):3 (14+18):4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут для всех нужно сумму делить на число, т.к. в скобках делается первое действие, а во всех четырех уравнениях сумма в скобках.
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