Чем отличается воспитание Александра 2 и Александра 3

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Александр 2 имел мягкий характер и был доступен влияниям. Его готовили к правлению.Жуковский составил план обучения для Александра 2,целью которого было сделать будующего императора просвещенным и всесторонне образованным,сохранив от увлечений мелочами военного дела.Царевич много учился.Император Николай знакомил сына с разными отраслями гос-ого правления и даже поручал ему общее руководство делами когда был в отъезде.Он вступил на престол в 36 лет,будучи достаточно опытным.Он вступил на престол в 36 лет,будучи достаточно опытным. Александр 3 по рождению не был наследником престола. Он готовился к военной деятельности. Стал царевичем в 1865 после смерти своего брата - князя Николая Александровича. Среди преподователей наибольшее влияние на Алесандра 3 оказал учитель законоведения К.П.Победоносцев