Помогите пожалуйста по черчению, не могу сообразить, что делать -.-

Черчение
Помогите пожалуйста по черчению, не могу сообразить, что делать -.-
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Автор: Гость
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Гость:
Зделать Виды С Верху , Збоку Там снизу написано !
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