Занятия в школе закончились 13 часа 10 минут в котором часу занятий в школе начались если Они продолжались 4 часа 25 минут

Математика

Занятия в школе закончились 13 часа 10 минут в котором часу занятий в школе начались если Они продолжались 4 часа 25 минут

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