Занятия в школе закончились 13 часа 10 минут в котором часу занятий в школе начались если Они продолжались 4 часа 25 минут
Математика
Занятия в школе закончились 13 часа 10 минут в котором часу занятий в школе начались если Они продолжались 4 часа 25 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13ч 10 мин -4 часа 25 мин=8 ч 45 мин Ответ:в 8 ч 45 мин начались занаятие.
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