Занятия в школе закончились 13 часа 10 минут в котором часу занятий в школе начались если Они продолжались 4 часа 25 минут

Математика
Занятия в школе закончились 13 часа 10 минут в котором часу занятий в школе начались если Они продолжались 4 часа 25 минут
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13ч 10 мин -4 часа 25 мин=8 ч 45 мин Ответ:в 8 ч 45 мин начались занаятие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
-3 в -2 степени делённое на 3 в 3 степени
Ответить
Литература
Добрый вечер.помогите составить небольшой рассказ про бабушку на урок татарской ??итературы,для третьеклассника
Ответить
Математика
Помогите решить пожалуйста))))) заполни пропуски чтобы равенства были истинными 1/5 от 1 ц = 3/10 от 6 ч = 1/10 от 1 км = 5/8 от 1 т =
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста доклад на тему "История родного края" на 2 листа! Заранее спасибо
Ответить
Литература
Три вопроса по рассказу горячий хлеб
Ответить