От гаража одновременно отошли в противоположные направления грузовой и легковой автомобили, когда грузовик прошёл 120 км, легковой прошёл 180 км. скорость грузовика 40 км. найдите скорость легкового автомобиля?

Математика

От гаража одновременно отошли в противоположные направления грузовой и легковой автомобили, когда грузовик прошёл 120 км, легковой прошёл 180 км. скорость грузовика 40 км. найдите скорость легкового автомобиля?

Автор: Гость