От гаража одновременно отошли в противоположные направления грузовой и легковой автомобили, когда грузовик прошёл 120 км, легковой прошёл 180 км. скорость грузовика 40 км. найдите скорость легкового автомобиля?
Математика
От гаража одновременно отошли в противоположные направления грузовой и легковой автомобили, когда грузовик прошёл 120 км, легковой прошёл 180 км. скорость грузовика 40 км. найдите скорость легкового автомобиля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=v*t Путь=скорость умножить на время 1) 120:40=3 (часа) ехал грузовик 2) 180:3=60 (км/ч) Ответ: 60 км/ч - скорость автомобиля
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