В команде "Шишки" трое не умеют петь.Остальные участвовали в музыкальном конкурсе.Сколько их было?
Математика
В команде "Шишки" трое не умеют петь.Остальные участвовали в музыкальном конкурсе.Сколько их было?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По логике трое и было
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