В команде "Шишки" трое не умеют петь.Остальные участвовали в музыкальном конкурсе.Сколько их было?

Математика

В команде "Шишки" трое не умеют петь.Остальные участвовали в музыкальном конкурсе.Сколько их было?

Автор: Гость