У якому рядку фразеологізми підібрано не за тим принципом що в інших а)зійти з рів??ої дороги-обминати десятою дорогою.б)показати очі-вистромити носа в)попасти на слізьке-влипнути як муха в мед г)пашітив огнем-пектираків д)прис...

Українська мова
У якому рядку фразеологізми підібрано не за тим принципом що в інших а)зійти з рів??ої дороги-обминати десятою дорогою.б)показати очі-вистромити носа в)попасти на слізьке-влипнути як муха в мед г)пашітив огнем-пектираків д)приставати репяхом-наступати нагорло.
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Гость:
Варіант а) зійти з рівної дороги-обминати десятою дорогою
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