Составить синквейн петька на дече по рассказу петька на даче
Литература
Составить синквейн петька на дече по рассказу петька на даче
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петька худой и несчастный помогает , раздает , продает ему нужно на дачу бедолага
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