Составить план рассказа Бунина "Кукушка"

Гость: Гость:

1план анализа:1.символичность названия2.жанровое своеобразие3.особенности изображения героя4.динамика отношений5.трактовка финала2План анализа рассказа1. Расскажи когда и где рассказ написан. Что ты знаешь об авторе?2. Вкратце передай сюжет (основные события) рассказа.3. Что, по-твоему, является кульминацией (высшей точкой напряжения в развитии действия) этого рассказа? Каких героев ты считаешь положительными, а каких отрицательными и почему? Что в этом рассказе тебя рассмешило, а что показалось грустным?4. Какому герою ты больше всего сопереживал? Опиши, какие чувства ты испытывал вместе с героем.5. В чем, по-твоему, главная идея этого произведения? О чем нам предлагает задуматься автор?6. Выпиши из рассказа эпитеты, сравнения и олицетворения, помогающие автору передать задуманное.7. Если бы ты рекомендовал своему другу прочитать этот рассказ, то какие основные достоинства произведения ты бы отметил?