На координатной плоскости xOy постройте график уравнения:6x+3y+18=0.и можно по понятней!пожалуйста!
Алгебра
На координатной плоскости xOy постройте график уравнения:6x+3y+18=0.и можно по понятней!пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ax+By+C = 0, где A, B, C - это константы, (A и B одновременно не равны нулю) Это общее уравнение прямой на координатной плоскости XOY. Показать (или доказать) это можно разными способами. Так вот: 6x+3y+18 = 0, это уравнение прямой. Чтобы построить эту прямую на координатной плоскости достаточно найти две различные точки, принадлежащие этой прямой. Найдем какие-либо две точки (два частных решения этого уравнения. Например: положим x_1=0, подставим это в уравнение, получим 3y+18 = 0, <=> y = -18/3 = -6. Первая точка это x_1=0, и y_1=-6. Аналогично находим вторую точку прямой: положим y_2=0, подставим это значение в уравнение прямой, получим 6x+18=0, <=> x=-18/6 = -3. Вторая точка у нас имеет координаты x_2=-3 и y_2 = 0. Теперь следует отметить эти точки на координатной плоскости XOY (на графике), затем взять линейку и с помощью ручки или карандаша провести через эти точки прямую линию. Это и будет график данной в условии прямой.
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