Задание: Установите соответствие между процессами протекающими в клетках органи??мов, и их принадлежностью к ассимиляции и диссимиляции: 1. испарение воды 2. дыхание 3. расщепление жиров 4. биосинтез белков 5. фотосинтез ...

Биология

Задание: Установите соответствие между процессами протекающими в клетках органи??мов, и их принадлежностью к ассимиляции и диссимиляции: 1. испарение воды 2. дыхание 3. расщепление жиров 4. биосинтез белков 5. фотосинтез 6. расщепление белков 7. расщепление полисахаридов 8. биосинтез жиров 9. синтез нуклеиновых кислот 10. хемосинтез А - ассимиляция Б - диссимиляция

Автор: Гость