Задание: Установите соответствие между процессами протекающими в клетках органи??мов, и их принадлежностью к ассимиляции и диссимиляции: 1. испарение воды 2. дыхание 3. расщепление жиров 4. биосинтез белков 5. фотосинтез ...

Биология
Задание: Установите соответствие между процессами протекающими в клетках органи??мов, и их принадлежностью к ассимиляции и диссимиляции: 1. испарение воды 2. дыхание 3. расщепление жиров 4. биосинтез белков 5. фотосинтез 6. расщепление белков 7. расщепление полисахаридов 8. биосинтез жиров 9. синтез нуклеиновых кислот 10. хемосинтез А - ассимиляция Б - диссимиляция
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1)б 2)а 3)б 4)а 5)а 6)б 7)б 8)а 9)а 10)а
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