Географическое положение реки камчатки

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Камчатский край расположен на крайнем северо-востоке России и занимает площадь 472,3 тыс. км2. В состав края входят часть материка, полуостров Камчатка, Карагинский и Командорские острова. Крайняя южная точка – мыс Лопатка (50°57’ с.ш.), северная находится почти у Северного полярного круга (65° с.ш.). На юге Камчатка граничит с Курильскими островами, на севере и северо-западе – с Чукотским автономным округом и Магаданской областью. С востока её омывают воды Тихого океана, с северо-востока – Берингово море, а с запада – Охотское. Камчатка – это единственный в России регион активного вулканизма. Кроме того, Камчатка с её многочисленными вулканами – одно из звеньев знаменитого тихоокеанского «огненного кольца». Свыше 70% территории занято горами. На полуострове более 1000 вулканов, в том числе 29 действующих и около 300 потухших. Крупнейшими горными сооружениями полуострова, сложенными преимущественно древними породами, являются Срединный и Восточный хребет. Срединный хребет (около 900 км) вытянут в северо-восточном направлении через весь полуостров. Наивысшая точка Срединного хребта – вулкан Ичинский (3621 м). Восточный хребет (около 850 км) менее протяжённый, однако он представлен сотней мощных вулканов, 28 из которых действующие, а 6 – наиболее активные (Мутновская Сопка, Авачинская Сопка, Карымская Сопка, Ключевская Сопка, Безымянный, Шивелуч)! Кстати, высота Ключевской сопки – 4835 м. Сейчас, это самый высокий действующий вулкан Евразии и одновременно – высшая точка Камчатки. Вулканическая активность проявляется не только в извержениях. На Камчатке 274 минеральных источника (с температурой от +12 до +100 °С для любителей «горячих» ощущений).