Ребята,срочно сочинение по любому памятнику 25 баллов,спасибо!

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Ребята,срочно сочинение по любому памятнику 25 баллов,спасибо!
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