На координатной прямой отмечены точки A, B, C, D и E (рис.2.8).Запишите их координаты
Математика
На координатной прямой отмечены точки A, B, C, D и E (рис.2.8).Запишите их координаты
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Рисунок скинь хайхай
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