Вычислите 8/9-7/8, 10/21+9/14,1/6+1/4-1/8
Математика
Вычислите 8/9-7/8, 10/21+9/14,1/6+1/4-1/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/9-7/8=64/72-63/72=1/72 10/21+9/14=20/42+27/42=47/42=1 5/42 1/6+1/4-1/8=4/24+6/24-3/24=7/24
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