Срочно нужны идеи для конкурса обложка для книги . Напишите что можно нарисовать.И по какой книге(рассказу ...)
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Срочно нужны идеи для конкурса обложка для книги . Напишите что можно нарисовать.И по какой книге(рассказу ...)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нуу можно нарисовать книгу с глазами,да с обложкой)))тип друзья....и да,по какой это книге я не знаю,фантазия странная. Или можно как обложка защищает книгу от грязи...
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