ПРИДУМАЙ ПОГОВОРКИ,ПОСЛОВИЦЫ С ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ И ПОДЧЕКРКНУТЬ
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ПРИДУМАЙ ПОГОВОРКИ,ПОСЛОВИЦЫ С ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ И ПОДЧЕКРКНУТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не приезжай в Тулу со своим самоваром
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