ПРИДУМАЙ ПОГОВОРКИ,ПОСЛОВИЦЫ С ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ И ПОДЧЕКРКНУТЬ

Русский язык
ПРИДУМАЙ ПОГОВОРКИ,ПОСЛОВИЦЫ С ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ И ПОДЧЕКРКНУТЬ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не приезжай в Тулу со своим самоваром
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разобрать предложение по падежам за свое дело не берись
Ответить
Русский язык
Кувшинка. днем кувшинка нежится на воде-и все любуются ею. а ночью уходит под воду. спит всю ночь в глубине. ясное будет утро-снова вынырнет из вод...
Ответить
Русский язык
15 Баллов помогите 30 задание
Ответить
Математика
Второкласснику Пете задали домашнее задание: из двух данных цифр нужно составить четыре разных двузначных числа и сложить их. Петя верно выпо...
Ответить
Математика
Составьте выражение по условию задачи : Велосипедист от станции до дачи проехал ?? км., а от дачи до озера-в 2 раза меньше. Сколько км. проехал в...
Ответить