По рисунку найди расстояние между движущимися объектами через 2 часа после начала движения
Математика
По рисунку найди расстояние между движущимися объектами через 2 часа после начала движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дай картинку, или чё там?
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