На ладони покоится мяч массой 0,4 кг. Ладонь находится на высоте 1,25 м над полом. 1. Изобразительного на чертеже все силы, действующие на мяч. 2. Чему равна равно действующая всех сил, действующих на мяч? 3. Чему будет равна р...
Физика
На ладони покоится мяч массой 0,4 кг. Ладонь находится на высоте 1,25 м над полом. 1. Изобразительного на чертеже все силы, действующие на мяч. 2. Чему равна равно действующая всех сил, действующих на мяч? 3. Чему будет равна равно действующая всех сил, действующих на мяч, если убрать ладонь из-под мяча? 4. Через какое время после того, как ладонь уберут, мяч ударится об пол? Пожалуйста не пишите сразу ответ! мне нужно решение!! ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО, ПРОШУ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Рисуй: Сила тяжести (mg) вниз и сила реакции опоры (N) - вверх, против силы тяжести), ну и равнодействующая, которая никуда не направлена. 2) По третьему закону Ньютона равнодействующая будет равна нулю. 3) Если убрать ладонь, то опора исчезнет, следовательно, исчезнет и сила реакции опоры, значит действовать будет только Fт=mg=0,4*10=4 Н
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