На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора силы, действующей на это тело?

Физика
На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора силы, действующей на это тело?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 2. Тело может приобретать ускорение, только если на него действует сила, при этом ускорение будет иметь то же самое направление, что и сила.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
іменник у родовому відмінку однини: глядач
Ответить
Литература
Озаглавте все части из сказки Серая шейка пожалуйста
Ответить
Физика
Уравнения движения двух тел имеют вид: x1=10t+0,4t2 и x2= -6t+2t2 . Найдите место и время их встречи.
Ответить
Математика
Определить углы ромба если разность двух соседних углов равно 80 градуса
Ответить
Математика
Кошка может съесть пакет корма за 8 дней,а котёнок за 24 дня.Открывши пакет,Лена 5 дн??й кормила им кошку и котенка.Какую часть пакета они сьели за...
Ответить