На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора силы, действующей на это тело?
Физика
На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора силы, действующей на это тело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 2. Тело может приобретать ускорение, только если на него действует сила, при этом ускорение будет иметь то же самое направление, что и сила.
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