Определить углы ромба если разность двух соседних углов равно 80 градуса
Математика
Определить углы ромба если разность двух соседних углов равно 80 градуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противоположные углы ромба равны: два угла - х°, два угла - у° сумма углов ромба - 360° 2(х+у)=360 х+у=180 составим систему из 2 уравнений: х-у=80 х+у=180 сложим оба уравнения: х-у+х+у=80+180 2х=260 х=130 130-у=80 у=10-80=50 ответ: два угла по 50°; два угла по 130°
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