Определить углы ромба если разность двух соседних углов равно 80 градуса

Математика
Определить углы ромба если разность двух соседних углов равно 80 градуса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противоположные углы ромба равны:  два угла - х°, два угла - у° сумма углов ромба - 360° 2(х+у)=360  х+у=180 составим систему из 2 уравнений: х-у=80 х+у=180 сложим оба уравнения: х-у+х+у=80+180 2х=260 х=130 130-у=80 у=10-80=50 ответ: два угла по 50°; два угла по 130°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кошка может съесть пакет корма за 8 дней,а котёнок за 24 дня.Открывши пакет,Лена 5 дн??й кормила им кошку и котенка.Какую часть пакета они сьели за...
Ответить
Русский язык
С именем существительным именительгого падеж не дружат...а)приставки б)предлоги в)союзы г)частицы.
Ответить
Алгебра
Решите систему уравнений. 1/x-1/y=1/12 7x-y=2
Ответить
Русский язык
Что такое союз в русском слове? Пивидите пример пожалуйста
Ответить
Русский язык
Сделайте разбор по составу следующих предложений... И дайте общую характеристику ??редложения ... Днем и ночью свищет в саду соловей. Вокруг гр...
Ответить