С именем существительным именительгого падеж не дружат...а)приставки б)предлоги в)союзы г)частицы.

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С именем существительным именительгого падеж не дружат...а)приставки б)предлоги в)союзы г)частицы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выходить из (приставка ВЫ) (предлог ИЗ) Входить в (приставка В) (предлог В) Посадить цветы (приставка ПО) (предлога нет) Пересадить (приставка ПЕРЕ) (предлоги С, НА) Отплыть от (приставка ОТ) (предлог ОТ) Приплыть к (приставка ПРИ) (предлог К) и по этому способу дальше С:
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