Допиши несколько вопросов, которые люди нередко могут задать друг другу в телефонном разговоре
Английский язык
Допиши несколько вопросов, которые люди нередко могут задать друг другу в телефонном разговоре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как дела. что делаешь. как настроения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр равнобедренного треугольника MNK равен 56 дм.Если длина основания МN будет равна 18,4 дм, то на отрезки какой длины будут поделены боковые...
Русский язык
Математика