Допиши несколько вопросов, которые люди нередко могут задать друг другу в телефонном разговоре

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Допиши несколько вопросов, которые люди нередко могут задать друг другу в телефонном разговоре
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Гость:
Как дела. что делаешь. как настроения.
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