Периметр равнобедренного треугольника MNK равен 56 дм.Если длина основания MN будет ??авна 18,4 дм,то на отрезки какой длины будут поделены боковые стороны проведёнными к ним медианами(ответ дайте в сантиметрах).

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Так как треугольник равнобедренный, то две боковые стороны его равны, и их длина составляет (56 - 18,4):2 = 18,8 дм, а медианы, к ним проведенные, делят каждую ещё надвое: 18,8:2 = 9,4 дм, что составляет 9,4*10 = 94 см. Ответ: 94 см.