Что такое союз в русском слове? Пивидите пример пожалуйста
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Что такое союз в русском слове? Пивидите пример пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинительные союзы и, а, но, да, или, либо, ни–ни, то–то 1) соединительные союзы: и, да (= и) , ни–ни; 2) противительные союзы: а, но, да (= но) ; зато, однако, же; 3) разделительные союзы: или, либо, то – то, то ли – то ли, не то – не то.
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