Что такое союз в русском слове? Пивидите пример пожалуйста

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Что такое союз в русском слове? Пивидите пример пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинительные союзы и, а, но, да, или, либо, ни–ни, то–то  1) соединительные союзы: и, да (= и) , ни–ни;  2) противительные союзы: а, но, да (= но) ; зато, однако, же;  3) разделительные союзы: или, либо, то – то, то ли – то ли, не то – не то. 
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