Что такое союз в русском слове? Пивидите пример пожалуйста

Гость: Гость:

Сочинительные союзы и, а, но, да, или, либо, ни–ни, то–то 1) соединительные союзы: и, да (= и) , ни–ни; 2) противительные союзы: а, но, да (= но) ; зато, однако, же; 3) разделительные союзы: или, либо, то – то, то ли – то ли, не то – не то.