Сделайте разбор по составу следующих предложений... И дайте общую характеристику ??редложения ... Днем и ночью свищет в саду соловей. Вокруг груздя земля уже приподнялась и треснула. Мальчик не без грусти ушел из комнаты и с...

Русский язык
Сделайте разбор по составу следующих предложений... И дайте общую характеристику ??редложения ... Днем и ночью свищет в саду соловей. Вокруг груздя земля уже приподнялась и треснула. Мальчик не без грусти ушел из комнаты и скоро он крепко заснул.
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Гость:
Хз хзхзхзхзхзхзхззхзхзхзхзхз
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