Сделайте разбор по составу следующих предложений... И дайте общую характеристику ??редложения ... Днем и ночью свищет в саду соловей. Вокруг груздя земля уже приподнялась и треснула. Мальчик не без грусти ушел из комнаты и с...

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Сделайте разбор по составу следующих предложений... И дайте общую характеристику ??редложения ... Днем и ночью свищет в саду соловей. Вокруг груздя земля уже приподнялась и треснула. Мальчик не без грусти ушел из комнаты и скоро он крепко заснул.

Автор: Гость