Решите систему уравнений. 1/x-1/y=1/12 7x-y=2
Алгебра
Решите систему уравнений. 1/x-1/y=1/12 7x-y=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=7х-2 1/х -1/(7х-2) = 1/12 у=7х-2 (12(7х-2) -12х-7х^2+2х)/12х(7х-2)=0 у=7х-2 84х-24-12х-7х^2+2х=0 у=7х-2 -7х^2+74х-24=0 Д=5476-672=4804
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