На маршрут от дома до школы Катя обычно тратила 15 минут и приходила за 10 минут до н??чала первого урока. Как-то раз, через 12 минут после выхода из дома, Катя вспомнила, что забыла дома тетрадь с домашним заданием, и побежала...

Физика

На маршрут от дома до школы Катя обычно тратила 15 минут и приходила за 10 минут до н??чала первого урока. Как-то раз, через 12 минут после выхода из дома, Катя вспомнила, что забыла дома тетрадь с домашним заданием, и побежала домой. Дома она потратила 3 минуты на поиски тетради, затем побежала в школу. Скорость ее бега в 2 раза больше скорости спокойной ходьбы. Успеет ли Катя прийти в школу до звонка? Если да, то за сколько минут до звонка она прибежит в школу? Если нет, то на сколько минут она опоздает?

Автор: Гость