На медіані ВК трикутника АВС позначено точку М так ,що ВМ:МК=3:1. Знайдіть площу трикутника АВС якщо площа трикутника АМК дорівнює 3 см^2

Математика
На медіані ВК трикутника АВС позначено точку М так ,що ВМ:МК=3:1. Знайдіть площу трикутника АВС якщо площа трикутника АМК дорівнює 3 см^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У треугольника АВС высота к основанию АС будет в 4 раза больше высоты треугольника АМС при таком же основании АС. И его площадь будет больше в четыре раза, чем у треугольника АМС. А площадь АМС равна удвоенной площади АМК, т.е 6 см².  Умножаем на 4 и получаем ответ 24 см²
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