Почему космонавты должны быть очень осторожны со своими скафандрами?

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Почему космонавты должны быть очень осторожны со своими скафандрами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведь при повреждение защитного костюма,можно задохнуться
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