9x+4-5x=8+7x-9-3x+5 помагите пожалуйста
Алгебра
9x+4-5x=8+7x-9-3x+5 помагите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х-5х-7х+3х=8-9+5-4 0х=0 0=0 ответ: (-∞; +∞)
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