В форме таблицы сравнить прокариоты и эукариоты

Биология
В форме таблицы сравнить прокариоты и эукариоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прокариоты (доядерные) – клетки, не обладающие, в отличие от эукариотов, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами. Эукариоты (ядерные) – клетки, обладающие, в отличие от прокариот, оформленным клеточным ядром, ограниченным от цитоплазмы ядерной оболочко
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