НЕ с именами существительными и прилагательными пишется слитно ,если 1)слово не ??потлебляется без НЕ 2)слово с НЕ приобретает противоположное значение исходному слову (друг-недруг)и может быть заменено синонимом без НЕ Н...

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НЕ с именами существительными и прилагательными пишется слитно ,если 1)слово не ??потлебляется без НЕ 2)слово с НЕ приобретает противоположное значение исходному слову (друг-недруг)и может быть заменено синонимом без НЕ Напишите пожалуйста примеры,заранее спасибо)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)слово не употребляется без НЕ
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