При уменьшении 1 чисел в 4 раза получается 80
Математика
При уменьшении 1 чисел в 4 раза получается 80
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит это число нужно увеличить в 4 раза,чтоб получить первоначальное 80*4=320
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