Помогите заполнить таблицу lt;lt;Важнейшие путешествия в XV- ередине XVII в.gt;gt; Укажите: дату, имя и фамилию открывателя. Пожалуйста как можно быстрее!

История
Помогите заполнить таблицу lt;lt;Важнейшие путешествия в XV- ередине XVII в.gt;gt; Укажите: дату, имя и фамилию открывателя. Пожалуйста как можно быстрее!
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Гость:
Мммммммм Кого именно надо
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