Помогите заполнить таблицу lt;lt;Важнейшие путешествия в XV- ередине XVII в.gt;gt; Укажите: дату, имя и фамилию открывателя. Пожалуйста как можно быстрее!

История

Помогите заполнить таблицу lt;lt;Важнейшие путешествия в XV- ередине XVII в.gt;gt; Укажите: дату, имя и фамилию открывателя. Пожалуйста как можно быстрее!

Автор: Гость