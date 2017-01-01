Барт написал на доске 10 последовательных натуральных чисел. Пришел Нельсон и стер одно из них. После этого сумма девяти оставшихся оказалось равна 2017.Какое число было стерто?

Математика

Барт написал на доске 10 последовательных натуральных чисел. Пришел Нельсон и стер одно из них. После этого сумма девяти оставшихся оказалось равна 2017.Какое число было стерто?

Автор: Гость