Причины вызвавшие раздробленность империи Карла Великого
История
Причины вызвавшие раздробленность империи Карла Великого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Франция была разделена между его сыновья, а так-же была достаточна ласкутна, т.e. состояла из множества частей. Итог: ласкутные государства долго не существуют.
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