На молокозаводе за день сделали 115 кг творо- га, а сыра – на столько же больше. Ско??ько всего творога и сыра изготовили на молокозаводе за день?

Математика

На молокозаводе за день сделали 115 кг творо- га, а сыра – на столько же больше. Ско??ько всего творога и сыра изготовили на молокозаводе за день?

Автор: Гость