На молокозаводе за день сделали 115 кг творо- га, а сыра – на столько же больше. Ско??ько всего творога и сыра изготовили на молокозаводе за день?
Математика
На молокозаводе за день сделали 115 кг творо- га, а сыра – на столько же больше. Ско??ько всего творога и сыра изготовили на молокозаводе за день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)115+115=230(кг)-сыра 2)230+115=345(кг) Ответ:345 кг
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