На обувной фабрике за 7 дней сшили 2800 пар обуви. сколько пар обуви сошьют на фабрик?? за 9 дней, если в день будут шить на 32 пары обуви больше?
Математика
На обувной фабрике за 7 дней сшили 2800 пар обуви. сколько пар обуви сошьют на фабрик?? за 9 дней, если в день будут шить на 32 пары обуви больше?
Ответ(ы):
Гость:
2800:7=400 пар 400+32=432 пары будут шить 432*9=3888 пар сошьют
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