На обувной фабрике за 7 дней сшили 2800 пар обуви. сколько пар обуви сошьют на фабрик?? за 9 дней, если в день будут шить на 32 пары обуви больше?

Математика

На обувной фабрике за 7 дней сшили 2800 пар обуви. сколько пар обуви сошьют на фабрик?? за 9 дней, если в день будут шить на 32 пары обуви больше?

Автор: Гость