На одній лісовій ділянці посадили 12 650 де- рев, а на іншій - у 5 разів менше. Шосту частину всіх дерев становили дуби. Скільки дубів посадили на обох ділянках?

Математика
На одній лісовій ділянці посадили 12 650 де- рев, а на іншій - у 5 разів менше. Шосту частину всіх дерев становили дуби. Скільки дубів посадили на обох ділянках?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12650/5=2530(дер)посадили на 2 ділянці2)12650+2530=15180(дер)посадили на двох ділянках разом3)15180/6=2530(дуб) стільки дубів посадили на обох ділянках

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как за 20 минут выучить 11 не правельных глаголов по англ яз 6 класс
Ответить
Алгебра
Вычислите: 4sin25cos25cos50-sin50
Ответить
Геометрия
Фамилия которая связана с имении
Ответить
Математика
Выполни измерения и вычисли периметр фигуры каких единицах Удобнее всего выполнить измерения длин сторон
Ответить
Математика
Чтобы записи каждого числа изменилась цифра только в разряде десятков
Ответить