На одній лісовій ділянці посадили 12 650 де- рев, а на іншій - у 5 разів менше. Шосту частину всіх дерев становили дуби. Скільки дубів посадили на обох ділянках?
Математика
На одній лісовій ділянці посадили 12 650 де- рев, а на іншій - у 5 разів менше. Шосту частину всіх дерев становили дуби. Скільки дубів посадили на обох ділянках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12650/5=2530(дер)посадили на 2 ділянці2)12650+2530=15180(дер)посадили на двох ділянках разом3)15180/6=2530(дуб) стільки дубів посадили на обох ділянках
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