На одній лісовій ділянці посадили 12 650 де- рев, а на іншій - у 5 разів менше. Шосту частину всіх дерев становили дуби. Скільки дубів посадили на обох ділянках?

Математика

На одній лісовій ділянці посадили 12 650 де- рев, а на іншій - у 5 разів менше. Шосту частину всіх дерев становили дуби. Скільки дубів посадили на обох ділянках?

Автор: Гость