На одной пасеке 56 ульев на другой 48. С первой пасеки собрали на 80 килограмм больше ??еда, чем со второй. Сколько меда собрали с каждой пасеки, если в каждом улие было одинаковое количество меда

Гость: Гость:

56-48=8 (ульев) на 8 ульев на первой пасеке больше, чем на второй и значит с 8 ульев собрали 80 кг меда 80 кг:8=10 кг (меда собрали с каждого улья) 56*10 кг=560 кг (с первой) 48*10 кг=480 кг (со второй) Ответ: с первой пасеки собрали 560 кг меда, а со второй - 480 кг