НА ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ 12 ПОРОШКОВ А НА ДРУГОЙ НА 4 МЕНЬШЕ .СКОЛЬКО ПОРОШКОВ НА ДРУГОЙ ТАР??ЛКЕ ?

Математика

НА ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ 12 ПОРОШКОВ А НА ДРУГОЙ НА 4 МЕНЬШЕ .СКОЛЬКО ПОРОШКОВ НА ДРУГОЙ ТАР??ЛКЕ ?

Автор: Гость