НА ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ 12 ПОРОШКОВ А НА ДРУГОЙ НА 4 МЕНЬШЕ .СКОЛЬКО ПОРОШКОВ НА ДРУГОЙ ТАР??ЛКЕ ?
Математика
НА ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ 12 ПОРОШКОВ А НА ДРУГОЙ НА 4 МЕНЬШЕ .СКОЛЬКО ПОРОШКОВ НА ДРУГОЙ ТАР??ЛКЕ ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-4=8 (порошков) но вообще то логиченей коробок с порошком
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